Alitalia, audizione martedì 7 Camera per ministra De Micheli e Commissario AZ Leogrande

(Teleborsa) – Ministra De Micheli e Commissario straordinario Alitalia Leogrande in audizione martedì 7 gennaio da Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. L’incontro è fissato nell’ambito dell’esame del Decreto “Misure urgenti per assicurare la continuita’ del servizio svolto da Alitalia – Societa’ Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria”.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. La ministra Infrastrutture e Trasporti sarà ascoltata alle 16, preceduta alle 14,30 dal Commissario Leogrande. Presenti anche rappresentanti della compagnia tedesca Lufthansa convocati dalia Commissione per le 13,45.