Alitalia, attesa per il cda di FS

(Teleborsa) – La vicenda Alitalia è arrivata al punto di svolta. Dopo l’arrivo, entro il termine di scadenza delle 18 di domenica 14 luglio 2019, all’advisor Mediobanca delle quattro conferme di interesse per partecipare alla Newco in vista della nuova Alitalia, l’attesa è ora per il consiglio di amministrazione di FS, fissato alle 12,30 di lunedì 15 luglio.

A presiederlo l’ad Gianfranco Battisti; sul tavolo le proposte valutate sotto il profilo industriale e finanziario che saranno sottoposte al cda prima dell’invio al Mise e ai commissari di Alitalia.

A confermare l’interesse per la Newco, oltre a FS, Delta Air Lines e Mef, sono stati il gruppo Atlantia, il gruppo Toto, Claudio Lotito, presidente della Lazio, e l’azionista della compagnia Colombia Avianca, German Efromovich.

“Bene le quattro offerte – ha commentato il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio secondo quanto riferito da fonti del Mise – ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente Alitalia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell’operazione di mercato”.

Di Maio, “auspica che il Cda di FS decida quanto prima e che scelga l’offerta più ambiziosa. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa”.