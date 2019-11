Alitalia, Atlantia: ancora assenta condizione per offorta

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Atlantia con un pò di anticipo rispetto alla scadenza del 21 novembre per la presentazione dell’offerta vincolante che dovrà dare vita alla Newco Alitalia ribadisce quanto comunicato già lo scorso 15 ottobre: “in mancanza di significative evoluzioni nelle problematiche rappresentate in tale data, allo stato non si sono ancora realizzate le condizioni necessarie per l’adesione di Atlantia al Consorzio finalizzato alla presentazione di un’eventuale offerta vincolante su Alitalia“.

Pur non mettendo in discussione la volontà di partecipare al salvataggio di Alitalia, la Holding sollecita una strategia chiara e definitiva. E a tale proposito, Atlantia conferma “la disponibilità a proseguire il confronto per l’individuazione del partner industriale e per la definizione di un business plan condiviso, solido e di lungo periodo per il rilancio di Alitalia“.

Partner industriale che Atlantia si aspetta sia veramente tale e non marginale.