Alitalia accusa impatto Covid. Leogrande critico su tempi chiesti da UE per ristoro

(Teleborsa) – L’impatto del Covid è stato dirompente su Alitalia, così come sul resto del comparto aereo, producendo perdite di traffico nell’ordine del 70% ed una contrazione dei ricavi di circa il 78%. Lo hanno confermato il commissario straordinario Giuseppe Leogrande ed il direttore generale Giancarlo Zeni, nel corso di un’audizione alla commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sul decreto Milleproroghe.

Leogrande ha spiegato che il numero dei passeggeri trasportati nel 2020 è crollato del 70% da 21,29 milioni a 6,31 milioni, precisando che di questi, 2,8 milioni (poco meno della metà) hanno volato tra gennaio e febbraio e che nel bimestre aprile-maggio si sono toccate punte del -97%. Un traffico che ha visto un leggero recupero nei mesi estivi, per poi di nuovo frenare durante la seconda ondata fra novembre (-90%) e dicembre (-80%).

Lato ricavi, Zeni indicato che si è registrata una contrazione del 78% lo scorso anno, passando dai 2,67 miliardi del 2019 a 590 milioni del 2020, di cui 320 milioni di ricavi riferiti ai mesi di gennaio e febbraio. “E anche qui abbiamo una contrazione che va dall’80% al 95%”, ha confermato Leogrande.

Il Commissario è stato un po’ critico sui tempi dell’erogazione del “ristoro”, indicando che l’analisi condotta dalla UE “ha richiesto tempi difficilmente compatibili con le esigenze di cassa della società”. Leogrande ha ricordato che un ristoro di questo tipo “ha una sua importanza se viene erogato nei tempi necessari per la gestione” e invece sono stati impiegati quattro mesi per la determinazione del anno fino a giugno ed altri tre mesi per la parte fino ad ottobre.

Quanto all’intervento pubblico necessario a completare l’iter di cessione di Alitalia, Leogrande ha auspicato “una assoluta accelerazione” al fine di “consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa”, ricordando che la compagnia “non si è mai tirata indietro rispetto alle esigenze del Paese nel momento più critico” ed ha continuato ad offrire in qualità di azienda pubblica un servizio pubblico essenziale, quindi si è “meritata sul campo questo ruolo”.