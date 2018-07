Alitalia, accordo codeshare con Avianca Brasil

editato in: da

(Teleborsa) – Stretto accordo di codeshare tra Alitalia e Avianca Brasil con cui la compagnia italiana applicherà dal 3 luglio il proprio codice di volo “AZ” ai collegamenti della aerolinea sud americana verso numerose destinazioni brasiliane. Con questa nuova collaborazione commerciale, Alitalia aumenterà in modo significativo la propria presenza sull’importante mercato del grande Paese dell’America meridionale.

Sono 20 le destinazioni brasiliane incluse nell’accordo, raggiungibili attraverso i voli Avianca Brasil in connessione con i collegamenti Alitalia da/per San Paolo e Rio de Janeiro. Ovvero, Brasilia, Cuiabá, Campo Grande, Belem, Belo Horizonte (Confins), Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Natal, Navegantes, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, San Paolo e Vitória.

L’accordo permetterà così ai viaggiatori “AZ” di raggiungere la destinazione desiderata con un solo biglietto, che vuol dire un solo check-in presso l’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio spedito direttamente all’aeroporto di arrivo.

“Siamo molto felici di avviare questa collaborazione commerciale con Avianca Brasil, partner importante per Alitalia in un mercato chiave dove risiede una rilevante comunità italiana. Un mercato che recentemente ci ha visti incrementare il numero di collegamenti con l’Italia e i posti offerti sui nostri voli – ha dichiarato Massimo Iraci, Chief Strategy e Operations di Alitalia – e proseguiamo con la strategia di stringere accordi commerciali con le principali compagnie aeree internazionali per a offrire ai viaggiatori un sempre maggior numero di destinazioni, rotte e frequenze, specialmente in quei mercati che presentano grandi opportunità di crescita per Alitalia”.

“Questo accordo rientra nella nostra strategia di offrire maggiori opportunità per collegare il Brasile e il mondo attraverso partnership in grado di assicurare più vantaggi ai clienti e di semplificare i loro viaggi”, è stato il commento di Frederico Pedreira, Presidente di Avianca Brasil.

La compagnia sud americana serve 25 destinazioni domestiche brasiliane e 4 all’estero con 282 voli giornalieri e una flotta di 55 aerei Airbus, la più giovane nelle Americhe. Alitalia vola da e per il Brasile con 18 frequenze settimanali di cui 11 sulla rotta Roma-San Paolo e 7 sulla Roma-Rio de Janeiro.