Alitalia accompagna Papa Francesco in Mozambico

(Teleborsa) – Papa Francesco partirà domani mattina mercoledì 4 settembre dall’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino alle 08:00 per Maputo, capitale del Mozambico, con il volo Alitalia AZ 4000 per il Viaggio Apostolico che lo porterà anche in Madagascar e nelle isole Mauritius. L’atterraggio è previsto alle ore 18.30. Il volo sarà effettuato con Airbus A330-202 intitolato a “Giovanni Battista Tiepolo”, matricola EI-EJM.

Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio composto da quattro piloti e nove assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo è il comandante Alberto Colautti, 57 anni, 15.000 ore di volo, capo dei piloti Airbus. Insieme a lui nel cockpit il comandante Paolo Manzoni, 62 anni, 6.000 ore di vol. Inoltre, a bordo, i primi ufficiali Paolo Marrocco, 15.000 ore di volo, 56 anni, e Luca Garofoli, 38 anni, 12.000 ore di volo.

Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali. E’ dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, che Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero.