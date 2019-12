Alitalia: a novembre ricavi passeggeri +5%

editato in: da

(Teleborsa) – In crescita a novembre i ricavi da traffico passeggeri e il numero dei viaggiatori trasportati da Alitalia. Lo ha comunicato la compagnia aerea, sottolineando che i dati preconsuntivi relativi all’undicesimo mese dell’anno mostrano, nel dettaglio, un aumento dei ricavi del 5% rispetto a novembre 2018 e del 13,7% nel confronto con novembre 2017. Nel periodo gennaio-novembre, i ricavi da traffico passeggeri sono cresciuti dell‘1,6% rispetto allo stesso periodo del 2018 e dell’8,8% nel confronto con i primi 11 mesi del 2017.

Positivi i risultati anche per il numero di viaggiatori trasportati, che a novembre sono aumentati dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2018 e del 6,1% su novembre del 2017. A novembre hanno volato con Alitalia 1.676.868 passeggeri, con un tasso di riempimento degli aerei (load factor) pari al 77%, in aumento di 3,2 punti percentuali rispetto al 2018. Il segmento intercontinentale, aggiunge Alitalia, “raggiunge a novembre il 25esimo mese consecutivo di aumento dei ricavi, continuando a trainare la crescita complessiva”. Per i ricavi da lungo raggio c’è un aumento dell’8,9% rispetto a novembre 2018 e del 20,6% nel confronto con novembre del 2017.

Nei primi 11 mesi dell’anno, sottolinea ancora Alitalia, i ricavi del settore intercontinentale sono aumentati del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima e del 14,5% nel confronto con gennaio-novembre del 2017. In crescita anche il numero dei passeggeri trasportati sulle rotte intercontinentali. A novembre sono stati 214.161, in aumento del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2018 e del 14% su novembre del 2017.