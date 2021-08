Alimentare, nuovi trend guidano la spesa: dall’e-commerce al negozio “di vicinato”

editato in: da

(Teleborsa) – Nel settore alimentare stanno emergendo nuovi trend di consumo: mutamenti che sembrano duraturi ed irreversibili e che tendono a privilegiare l’e-commerce ed il negozio “di vicinato” piuttosto che la grande distribuzione (GDO). La grande distribuzione tiene ancora (anche se negli Usa comincia a dare chiari segni di sofferenza), ma crescono moltissimo da un lato un sistema di vendita relativamente nuovo come l’e-commerce che garantisce comodità, precisione e velocità, dall’altro l’antico sistema del negozio di vicinato che garantisce al consumatore di “non perdersi fra gli scaffali” e di vivere un’esperienza d’acquisto di qualità guidata dal venditore specializzato, che conosce i gusti e le abitudini del cliente.

E’ quanto emerso all’undicesima edizione della rassegna “Economia sotto l’ombrellone” organizzata da Eo Ipso, in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, sul tema “La distribuzione alimentare fra locale e globale”.

Sono intervenuti gli esperti Paolo Ciani di Villa Food, Marco Tam di Greenway Group / Filare Italia e Luca Tonizzo di Venfri. Ii tre relatori si sono confrontati sia sulle necessità per le aziende alimentari italiane di distribuire all’estero, sia sulla difficoltà a garantire una adeguata distribuzione alimentare nei piccoli borghi, soprattutto montani, a causa della mancanza di negozi.

Per quanto riguarda la distribuzione all’estero, è emerso che il Made in Italy ha un grande appeal che va “sfruttato”, pur nelle difficoltà di distribuire adeguatamente il prodotto a livello internazionale.

Sui negozi di montagna o dei piccoli borghi si è parlato della possibilità di “sussidiare” quegli “imprenditori coraggiosi” che decidono di tenere aperto un negozio per fare un servizio alla comunità, ma anche di investire per rendere più vivibile la montagna, creando economia e aziende di eccellenza in quei luoghi, in modo che le persone siano invogliate a stabilirsi nei piccoli borghi.

Si è parlato anche della sempre maggiore attenzione del consumatore alla sostenibilità dei prodotti, alla loro qualità e agli aspetti salutistici della nutrizione, di assenza di additivi e conservanti, ma anche dell’aiuto che le nuove tecnologie possono dare per rendere sempre più naturali, sostenibili e salubri i prodotti che arrivano in casa.