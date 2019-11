Alibaba verso debutto a Hong Kong: collocherà 500 milioni di azioni

editato in: da

(Teleborsa) – Arrivano maggiori dettagli sull’IPO di Alibaba, che punta alla quotazione di una seconda linea sul mercato di Hong Kong, dopo il debutto a New York per 25 miliardi di dollari avvenuto nel 2014. Si tratterebbe del collocamento più grande al mondo quest’anno, per un valore di che aggira attorno ai 13 miliardi di dollari, nella parte centrale delle stime che oscillano fra 10 e 15 miliardi.

La big cinese dell’eCommerce ha dato ieri il via al roadshow di una settimana per il collocamento di 500 milioni di azioni, cui potrebbe aggiungere un ulteriore 15% (circa 75 milioni di titoli) per l’opzione greenshoe.

Il prezzo finale dell’IPO si conoscerà il 20 novembre, mentre il debutto sulla borsa di Hong Kong è atteso per il successivo 26 novembre.

L’IPO ad Hong Kong era già slittata la scorsa estate, a causa delle proteste di massa che hanno interessato la provincia cinese, ma il dossier è stato ripreso in mano, per rendere il titolo più liquido sulle maggiori piazze internazionali. New York resterà comunque la prima e maggiore piazza di quotazione per le azioni Alibaba.