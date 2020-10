algoWatt sarà general contractor per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche

editato in: da

(Teleborsa) – algoWatt, società quotata che fornisce soluzioni tecnologiche per la gestione dell’energia, ha annunciato l’avvio dell’attività di general contractor per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche con la formula del Superbonus e del Sismabonus 110%.

Forte di una rete operativa di professionisti, imprese, installatori e partner finanziari e assicurativi, algoWatt coordinerà i fattori necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal Decreto Rilancio, garantendo un servizio chiavi in mano ai clienti.

“Entriamo nel segmento della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare con la convinzione che gli interventi previsti dal Superbonus possano rappresentare un volano in termini di fatturato e quindi di margini per il Gruppo”, ha dichiarato Stefano Neri, Presidente e Amministratore delegato di algoWatt.

Neri sottolinea come sia il background delle sue società che hanno dato vita ad algoWatt a rendere possibile questo ulteriore passo.

algoWatt, che ha 200 dipendenti in 7 sedi, è infatti nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti.

In questi nuovi servizi, algoWatt si rivolgerà direttamente agli amministratori di condominio e agli altri soggetti interessati dal Decreto. “Assumendo il ruolo di general contractor in un’industria emergente, grazie a benefici fiscali che auspichiamo diventino strutturali come annunciato dal Governo, la nostra Società potrà valorizzare appieno quelle competenze volte a perseguire gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza, riduzione dei consumi e diminuzione dell’impatto ambientale, divenendo uno dei protagonisti industriali della fase attuativa di incentivi e misure fiscali come Eco, Sisma e Superbonus”, ha aggiunto Stefano Neri.