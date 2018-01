Algebris Investments deposita concordato fallimentare per Porta Vittoria

(Teleborsa) – Algebris Investments (UK) LLP, società globale e indipendente di gestione del risparmio, ha reso noto che Nike Real Estate, controllata dal fondo Algebris NPL II, ha depositato un concordato fallimentare nell’ambito del fallimento della società Porta Vittoria.

“Tale proposta – spiega una nota – consente il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, nonché il rimborso di alte percentuali per i creditori delle altre classi. Tramite l’operazione sarà possibile continuare lo sviluppo e la riqualificazione di un’area immobiliare di primaria importanza per il capoluogo lombardo”.