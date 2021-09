Alfio Bardolla Training Group, utile di 800 mila euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Alfio Bardolla Training Group, società di formazione finanziaria personale quotata sull’AIM Italia, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 7,2 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto ai 5 milioni del primo semestre 2020 e del 32% rispetto ai risultati pre-Covid (5,5 milioni di euro nei primi sei mesi del 2019). In particolare, i corsi online rappresentano il 55% dei ricavi, rispetto al 37% del primo semestre del 2020.

L’EBITDA si è attestato a 2,2 milioni di euro, con una crescita dell’87% rispetto al primo semestre 2020 e un EBITDA margin che sale al 30,5% (EBITDA margin al 23% nel primo semestre 2020). L’utile netto è stato pari a 0,8 milioni di euro, +235% rispetto al primo semestre 2020. La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa netta) per 1 milione di euro, raddoppiando la PFN al 31 dicembre 2020 (attiva per 0,5 milioni di euro) con disponibilità liquide pari a 2,4 milioni di euro.



“Il nuovo modello di business focalizzato sul digitale ha permesso di creare efficienze e incrementare in modo significativo la nostra marginalità – ha commentato Alfio Bardolla, Presidente e CEO di ABTG – continueremo a seguire questo modello esportandolo anche alle altre società del gruppo. Siamo confidenti di proseguire questo trend di crescita anche nel secondo semestre nel rispetto del budget e continueremo a lavorare per incrementare il volume d’affari a tutte le società del gruppo”.