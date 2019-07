Alfio Bardolla Training Group con Giacomo Bruno per nuovo ramo Internet Royalty

editato in: da

(Teleborsa) – Alfio Bardolla Training Group (ABTG) ha sottoscritto un accordo di licenza per sviluppare un nuovo ramo Internet Royalty con Giacomo Bruno, editore, autore e formatore con 20 anni di esperienza sul campo. Ovvero un set di corsi e coaching per riuscire a costruire un business on line e guadagnare attraverso i multipli canali internet.

“L’educazione finanziaria che 14 anni fa abbiamo portato in Italia si basa sul concetto di entrate multiple di denaro, per questo abbiamo corsi nei 3 rami principali: immobiliare, trading, aziendale” dice Alfio Bardolla, fondatore di ABTG. “Oggi siamo lieti di annunciare il 4° ramo Internet Royalty, che rappresenta una gamba essenziale per raggiungere la libertà finanziaria. Questa nuova area sarà guidata da Giacomo Bruno, che abbiamo scelto perché è un formatore capace, un imprenditore di riconosciuta autorevolezza nell’ambito dell’editoria. Siamo certi che saprà contribuire fortemente allo sviluppo dell’azienda, anche all’estero”.

ABTG stima un apporto positivo del fatturato pari a 520.000 euro, aggiuntivi rispetto ai piani di crescita comunicati. L’accordo, prevede l’utilizzo e la commercializzazione esclusiva dei marchi di proprietà di Giacomo Bruno e lo sviluppo di ulteriori contenuti formativi in licenza esclusiva per ABTG.

(Foto: © kritchanut/123RF)