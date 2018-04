Alerion, sottoscritto atto conferimento di tre società eoliche

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion Clean Power, Fri-El Green Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., hanno sottoscritto l’atto di conferimento in natura di tre parchi eolici, attualmente in fase di costruzione, per un totale di 102,4 MW.

Lo comunica la società attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, specificando che le tre società hanno sottoscritto l’atto di conferimento delle partecipazioni nelle società Green Energy Sardegna S.r.l., Eolica P.M. S.r.l. e Fri-El Albareto S.r.l., titolari di parchi eolici

localizzati in Sardegna, Campania e Emilia Romagna, attualmente in fase di costruzione con una capacità installata di 102,4 MW.