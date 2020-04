Alerion: ok azionisti a bilancio, dividendo, nuovo CdA e buy back

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Alerion Clean Power ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 ed approvato il bilancio di esercizio di Alerion Clean Power.

I soci hanno, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,2 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di circa Euro 10 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020 con stacco della cedola n. 9 in data 22 giugno 2019, record date 23 giugno 2019.

L’Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022, composto da 10 membri, nelle persone di Josef Gostner, Georg Vaja, Patrick Pircher, Elmar Zwick, Stefano D’Apolito, Nadia Dapoz, Giorgia Daprà, Elisabetta Salvani, Germana Cassar e Flavia Mazzarella.

Gli azionisti, via ordinaria, hanno infine deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data odierna e per un numero massimo di azioni ordinarie della Società, fino al raggiungimento – tenuto conto delle azioni proprie già detenute – della quinta parte delle azioni in circolazione, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, purché esistenti al momento degli acquisti. L’acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato ad un prezzo minimo non inferiore del 20% e ad un prezzo massimo non superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti e, comunque, nel rispetto delle disposizioni

normative e regolamentari vigenti.

