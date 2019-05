Alerion mette in esercizio in anticipo parco eolico di Fri-el Albareto

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion Clean Power annuncia di aver messo in esercizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il parco eolico di Fri-el Albareto,

sito nei comuni di Albareto e Tornolo (in provincia di Parma), con una potenza installata pari a 19,8 MW.

Il parco eolico è composto da 6 aerogeneratori Vestas V117 da 3,3 MW ed è stato finanziato attraverso un finanziamento in project financing, per un importo di 22,9 milioni di euro, sottoscritto con UniCredit e Natixis – Milan Branch, che hanno agito in qualità di Structuring MLA e Hedging Banks, ed UniCredit anche in qualità di banca Agente.

Con l’entrata in esercizio dell’impianto di Albareto, Alerion raggiunge una potenza installata complessiva lorda pari a 356,5 MW, con un incremento rispetto al 30 giugno 2018 di 50,6 MW. Alerion continua quindi l’attuazione del Piano Industriale 2019-2021 che prevede il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW entro il 2021.

(Foto: Aniek Wessel on Unsplash)