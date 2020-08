Alerion, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion ha acquistato dal 17 al 21 agosto 2020, n. 32.195 azioni proprie al prezzo medio di 6,6421 euro per azione, per un controvalore complessivo di 213.843,11 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2020.

Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal gruppo industriale elettrico al 21 agosto 2020 compreso è pari a n. 1.002.229 rappresentative del 1,95710% del capitale sociale.

