(Teleborsa) – Eolica P.M. società controllata da Alerion e titolare di un impianto eolico in costruzione nei comuni di Morcone e Pontelandolfo (in provincia di Benevento), ha sottoscritto un contratto di finanziamento in project financing, per complessivi 53,2 milioni di euro.

Il pool di banche è composto da: UniCredit S.p.A. e Natixis – Milan Branch, che hanno agito in qualità di Structuring MLA ed Hedging Banks, ed UniCredit anche in qualità di banca Agente.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)