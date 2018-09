Alerion continua l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion ha acquistato, nella settimana dal 10 al 14 settembre 2018, n. 950 azioni proprie al prezzo medio di 2,8505 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.708,00 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 6 aprile 2018.

Il numero complessivo delle azioni proprie detenute da Alerion al 14 settembre 2018 è pari 792.213, rappresentative dello 1,54700% del capitale sociale.

In Borsa, nel frattempo, appare sottotono il gruppo industriale elettrico, che passa di mano con un calo dell’1,39%.