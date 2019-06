Alerion Clean Power sbarca in Spagna: acquista parco eolico di 36 MW

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion Clean Power S.p.A. allarga il perimetro. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili annuncia di avere acquisito, tramite le sue controllate Alerion Spain SL ed Alerion Teruel SL, il 100% di Comiolica SL, società titolare di un parco eolico operativo in Spagna (nel comune di Aliaga in provincia di Teruel) con una potenza installata pari a 36 MW (12 turbine da 3 MW).

Il corrispettivo per l’acquisizione della partecipazione è pari a circa 41 milioni di euro (che include il rimborso ai venditori del finanziamento soci), finanziati in parte con risorse proprie ed in parte tramite un contratto di finanziamento in project financing, per un ammontare pari a 23,5 milioni di euro, sottoscritto in data odierna con un pool di banche spagnole composto da Banco Sabadell e Abanca.

Nell’ambito di tale operazione Alerion ha anche acquisito un’opzione per l’acquisto di un altro progetto eolico in Spagna in corso di autorizzazione di 50 MW.

“Questa operazione rappresenta il primo passo nella costruzione della presenza di Alerion nel settore eolico in Spagna, uno dei principali mercati su cui Alerion Clean Power intende concentrare lo sviluppo nei prossimi anni, e consente il raggiungimento di un importante obiettivo per l’attuazione del Piano Industriale 2019-2021, che prevede il conseguimento di una potenza installata lorda complessiva di circa 592 MW entro il 2021”, ha commentato Josef Gostner Presidente di Alerion Clean Power S.p.a..

A seguito dell’acquisizione dell’impianto eolico di Comiolica SL la potenza installata lorda del Gruppo è pari a 392,5 MW.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)