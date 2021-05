Alerion Clean Power punta ad aumento di capitale entro primo semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Alerion Clean Power, società attiva nel settore della produzione di energia rinnovabile e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha deliberato di avviare le attività funzionali e propedeutiche all’aumento di capitale per un massimo di 300 milioni di euro. La società stima che l’aumento di capitale possa essere eseguito entro il primo semestre del 2021.

Come già annunciato, i proventi saranno utilizzati a sostegno del programma di investimenti previsti per il perseguimento degli obiettivi di crescita individuati nel Piano Industriale 2021 – 2023 e l’ampliamento del flottante della società, anche con l’ingresso di investitori istituzionali italiani ed esteri. “Il Piano Industriale – si legge in una nota – ha l’obiettivo di portare il gruppo a diventare uno dei principali operatori nel settore delle fonti rinnovabili, attraverso il raddoppio della capacità installata fino a 1,5 GW al 2023, l’ampliamento della presenza geografica sul mercato estero e la diversificazione tecnologica nel settore fotovoltaico”.

Nel corso della stessa riunione, il consiglio di amministrazione ha proceduto, dopo l’approvazione del collegio sindacale, a nominare per cooptazione quali nuovi amministratori Antonia Coppola e Carlo Delladio, dopo aver ricevuto le dimissioni degli amministratori indipendenti Elmar Zwick e Giorgia Daprà, rassegnate per sopravvenuti impegni personali e professionali.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)