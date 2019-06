Alerion Clean Power, anticipa entrata in esercizio parco eolico campano da 51,75 MW

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion Clean Power ha messo in esercizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il parco eolico di Eolica PM S.r.l., sito nei comuni di Morcone e Pontelandolfo (in provincia di Benevento), con una potenza installata pari a 51,75 MW.

Il parco eolico è composto da 15 aerogeneratori Vestas V117 da 3,45 MW e a regime avrà una produzione annua attesa di circa 140 GWh.

Con l’entrata in esercizio dell’impianto di Morcone e Pontelandolfo, Alerion raggiunge una potenza installata complessiva lorda pari a 444 MW, con un incremento rispetto al 30 giugno 2018 di circa 138 MW, anticipando così il programma di attuazione del Piano Industriale 2019-2021, che prevede il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW entro il 2021.

