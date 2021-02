Alerion: CdA vara aumento capitale da 300 milioni, apre a ingresso nuovi soci

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 26 marzo 2021, in unica convocazione, al fine di deliberare in merito alla proposta di conferimento della delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, entro il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 300 milioni di euro.

Tale aumento di capitale – spiega la società in una nota – consentirà il perseguimento degli obiettivi di crescita individuati nel Piano Industriale 2021-2023 e l’ampliamento del flottante della Società, anche con l’ingresso di investitori istituzionali italiani ed esteri.

(Foto: Aniek Wessel on Unsplash)