Alerion, allo studio aumento capitale riservato al socio di controllo

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power ha deliberato di avviare l’analisi di una possibile operazione di aumento del capitale riservato al socio di controllo, Fri-el Green Power.

L’aumento, spiega la società in una nota, è da liberarsi tramite conferimento in natura di società di progetto, controllate dalla medesima Fri-el Green Powe, titolari di tre parchi eolici in fase di realizzazione, ubicati in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, per un totale di

102,4 MW di nuova potenza eolica.

Inoltre, il CdA ha deliberato di avviare le attività propedeutiche al rifinanziamento del “Prestito Obbligazionario Alerion Clean

Power S.p.A. 2015 – 2022”.