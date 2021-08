Alerion, aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Alerion Clean Power, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 26 aprile 2021, ha acquistato dal 9 al 13 agosto 2021, n. 3.335 azioni proprie al prezzo medio di 13,4197 euro per azione, per un controvalore complessivo di 44.754,66 euro.

Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dalla società alla data del 13 agosto 2021 è pari a n. 114.578 rappresentative del 0,21128% del capitale sociale.

Intanto scambia in profit Alerion sul listino milanese lievitando dell’1,35%.

