Alberto Perini nuovo DG di Sogeaal Aeroporto di Alghero

(Teleborsa) – Mario Peralda, 54 anni, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore generale della Sogeaal, società che gestisce l’aeroporto di Alghero, che ha ricoperto per otto anni. Il manager non ha motivato la sua decisione, ma si è limitato a esprimere gratitudine per gli azionisti di allora e di oggi, i colleghi di ogni settore e i rappresentanti del territorio e delle istituzioni. Sogeaal ricorda che sotto la guida di Peralda la società “ha attraversato una delicata fase di trasformazione, fino ad arrivare alla privatizzazione”.

Il sostituto alla direzione generale di Sogeaal sarà Alberto Perini, 58 anni, romano, indicato da F2i e proveniente da Sagat, società di gestione dell’aeroporto di Torino, dove lascia l’incarico di responsabile di amministrazione, finanza, controllo e ict