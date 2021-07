Albastar riprende i voli con Lourdes

editato in: da

(Teleborsa) – Albastar e UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalti a Lourdes e Santuari Internazionali) riprendono ufficialmente la stagione di pellegrinaggi verso Lourdes per il 2021, a partire da lunedì 19 luglio e fino a fine ottobre 2021. Sono stati previsti oltre trenta voli diretti no stop in partenza dagli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

I collegamenti saranno operati con una flotta di Boeing 737-800NG configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA. Nel 2019, pre-pandemia, Albastar ha trasportato circa 130.000 pellegrini da/perLourdes, con voli in partenza da circa cinquanta aeroporti tra Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Olanda, Svizzera, Croazia, Belgio e Spagna.

Per garantire la massima assistenza a bordo per il trasporto di persone diversamente abili, il personale di cabina di Albastar effettua periodicamente corsi di formazione in un centro specializzato nella cura e nella gestione di persone con mobilità ridotta a Toledo.