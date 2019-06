editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia aerea spagnola Albastar ha ottenuto la certificazione IOSA (International Operational Safety Audit), lo standard di riferimento a livello globale, progettato per valutare i sistemi di gestione e di controllo operativo delle compagnie aeree, rilasciata dalla IATA

(International Air Transport Association).

Albastar è stata certificata e inserita nel Registro IOSA il 22 maggio 2019, vedendosi riconosciuti i più elevati standard di sicurezza operativa.

Albastar opera voli con sei Boeing 737 (quattro B737-800NG e due B737-400) con partenza dalle sue basi principali di Palma di Maiorca, in Spagna e di Milano Malpensa e Milano Bergamo in Italia. La compagnia aerea è punto di riferimento nel mercato charter per alcuni dei principali Tour Operator europei ed è anche diventata la compagnia aerea leader in Europa per il traffico religioso verso la città di Lourdes in Francia.

Fondata nel 2010 da un gruppo di imprenditori privati italiani e inglesi, la compagnia aerea ha registrato un’importante crescita in quasi nove anni di attività, fino a servire, oggi, oltre 130 destinazioni in Europa, Israele ed Egitto, circa 45 solo da Lourdes.