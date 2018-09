Al via “ScienzaInsieme”, l’alleanza italiana per la divulgazione scientifica

editato in: da

(Teleborsa) – I principali enti di ricerca italiani uniscono le forze e da oggi prende ufficialmente il via “ScienzaInsieme”. L’obiettivo è quello di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. Lavoreranno insieme ENEA, ASI, CINECA, CNR, INAF, INFN, INGV, ISPRA e le Università “La Sapienza” di Roma e della Tuscia di Viterbo.

All’inaugurazione, in programma oggi a Roma, sono stati invitati a partecipare i Presidenti e i Direttori degli Enti di Ricerca. Con “ScienzaInsieme”, gli enti coinvolti uniranno le proprie competenze trasversali, per dare vita a un polo istituzionale di riferimento per la divulgazione scientifica in grado di assolvere alla cosiddetta “terza missione”, la valorizzazione della scienza nel panorama nazionale e internazionale.

Con questo obiettivo si punta a costruire un network in grado di confrontarsi con istituzioni, enti, PA e altre realtà del territorio, per progetti, idee e per promuovere eventi e manifestazioni di divulgazione scientifica, anche in sinergia con le più importanti istituzioni culturali nazionali.