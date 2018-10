Al via partnership tra Bangkok Airways e Philippine Airlines

editato in: da

(Teleborsa) – Bangkok Airways e Philippine Airlines hanno sottoscritto una partnership in codeshare per espandere le connessioni tra le Filippine e la Thailandia. L’accordo di codeshare consente ai passeggeri di Bangkok Airways di viaggiare sul volo Philippine Airlines tra Bangkok e Manila; analogamente, i passeggeri di Philippine Airlines in partenza da Manila potranno volare sui voli Bangkok Airways per Chiang Mai, tramite l’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok.

Attraverso questa partnership, i passeggeri di Bangkok Airways possono recarsi nella capitale delle Filippine, centro dell’attività economica, sociale e culturale in uno dei paesi in più rapida crescita in Asia. I passeggeri di Philippine Airlines possono godere della comodità di un facile accesso ai territori thailandesi. Puttipong Prasarttong-Osoth, Presidente di Bangkok Airways, ha annunciato che sono in corso piani per espandere ulteriormente questa partnership e includere altre destinazioni che sono le porte di accesso alle spiagge e alle attrazioni culturali più famose della Thailandia. Bangkok Airways è il 15mo partner in codeshare di Philippine Airlines.