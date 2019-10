Al via nuova gara per i servizi museali del Colosseo

editato in: da

(Teleborsa) – Con la nuova gara per i servizi museali del Colosseo si aggiunge un altro importante tassello nel progetto “La cultura delle gare nelle gare per la cultura” di Mibact e Consip.

La pubblicazione della gara per l’affidamento in concessione, per cinque anni, dei servizi museali del Parco archeologico del Colosseo (l’area che comprende Anfiteatro Flavio, Foro romano-Palatino, Domus Area), dal valore di 593 milioni di euro, vede la suddivisione dell’iniziativa in due lotti. Il primo dedicato ai servizi di biglietteria, informazioni, accoglienza e assistenza alla visita e il secondo ai servizi di editoria e di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica (bookshop). Queste saranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiose (miglior rapporto qualità/prezzo, con una ripartizione dei punteggi pari a 80 tecnici e 20 economici) per valorizzare il più possibile la qualità dei servizi offerti.

Questa è l’iniziativa più importante finora realizzata nell’ambito della collaborazione fra Consip e Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo (Mibact) – rinnovata nel giugno scorso – che affida a Consip il compito di realizzare le gare per il rinnovo delle concessioni dei servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico nei 32 Istituti museali autonomi e nei 17 Poli museali regionali. Una solida collaborazione che ha consentito finora di bandire 22 gare per un valore totale di oltre 1 miliardo di euro.

Infine, nei prossimi mesi verranno bandite ulteriori, importanti iniziative: le gare per i servizi museali delle Gallerie degli Uffizi di Firenze e i servizi di ristorazione della Reggia di Caserta e di Palazzo Reale di Genova. A queste si aggiungono le gare già bandite di recente, per i servizi museali dei Musei del Bargello a Firenze e della Pinacoteca di Brera/Palazzo Citterio a Milano e i servizi di caffetteria, ristorazione e bookshop del Complesso monumentale della Pilotta di Parma.