Al via Maker Faire – The European Edition 4.0

(Teleborsa) – Prende il via oggi alla Fiera di Roma Maker Faire Rome – The European Edition 4.0, l’evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che celebra la cultura del “fai da te” in ambito tecnologico alla base del “movimento makers”.

Dal 12 al 14 ottobre riflettori puntati su centinaia di idee e progetti provenienti da tutto il mondo in campo scientifico, tecnologico e biomedicale. In focus anche manifattura digitale, internet delle cose, alimentazione, agricoltura, clima, automazione e nuove forme di arte, spettacolo, musica e artigianato.

Anche quest’anno FS Italiane avrà un ruolo di primo piano nell’evento: previsto infatti un ampio spazio interamente dedicato alla creatività e alla didattica con laboratori in cui costruire riproduzioni dei convogli, percorsi di mobilità intelligente con microrobot, attività educative sul comportamento responsabile in viaggio e aree gioco.

Inoltre Trenitalia sarà official carrier della manifestazione, dando la possibilità di visitare Maker Faire a prezzo agevolato (7 euro anziché 12) a tutti i viaggiatori con biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale per raggiungere Roma nei giorni della Fiera, oltre che ai passeggeri delle Frecce con destinazione Roma fra il 10 e 15 ottobre e ai soci di CartaFRECCIA.

In particolare sabato 13 e domenica 14 ottobre, in accordo con la Regione Lazio, potenzierà la linea FL1 (Fiumicino Aeroporto – Roma – Fara Sabina) con 20 collegamenti straordinari e fermata alla stazione Fiera di Roma. Un incremento di circa 17 mila posti che si aggiungono ai 133.000 dell’offerta ordinaria complessiva del sabato e della domenica.