Al via l’incontro Pd-M5S per un’intesa di Governo

(Teleborsa) – La delegazione del Pd incontra la delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dai Capigruppo di Camera e Senato Stefano Patuanelli e Francesco d’Uva. Dalla parte dei Dem prenderanno parte al vertice il Capogruppo alla Camera Graziano Delrio, quello del Senato Andrea Marcucci e il Vicesegretario del Pd Andrea Orlando.

Prima di entrare il capo politico M5S Luigi Di Maio ha ribadito l’importanza del taglio dei parlamentari: “Tutti gli italiani che hanno dato il voto un anno e mezzo fa devono poter dire “non è stata una legislatura lunghissima, non è stata fortunata, ma almeno abbiamo tagliato i parlamentari”. Io questo non lo dico in un messaggio a qualcuno però se già stamattina vedono che partono le guerre interne alle forze politiche, gli audio da una parte, i tweet da una parte, i post da un’altra…gli italiani vogliono il taglio dei parlamentari, è un obiettivo di questa legislatura”.

Questa mattina Maurizio Martina, ex reggente del Partito Democratico, ha dichiarato che nel caso ci fossero contatti tra Lega e M5S gli spiragli di un’intesa con i pentastellati si chiuderebbero senza riserve.