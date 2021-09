Al via la 47esima edizione del Workshop Ambrosetti di Cernobbio

editato in: da

(Teleborsa) – Al via oggi la 47esima edizione del Workshop Ambrosetti di Cernobbio all’Hotel Villa d’Este. La platea è composta da 200 top manager italiani e internazionali, con la precedenza accordata ai membri dell’esclusivo Ambrosetti Club. Anche quest’anno le presenze saranno limitate, con molti relatori a distanza, a causa della pandemia. Novità rispetto alla scorsa edizione è il Green Pass, che tutti gli ospiti debbono esibire per accedere all’Hotel Villa d’Este. Ospite d’onore il presidente russo Vladimir Putin, da remoto, che con il saluto iniziale ha dato il via alla prima giornata dedicata ai temi internazionali.

Tra gli ospiti presenti fisicamente invece Stefano Pontecorvo, l’ambasciatore italiano in Afghanistan e coordinatore dei rientri, che illustrerà la situazione vissuta in prima persona. Previsto nel pomeriggio anche l’intervento a distanza di Antony Fauci, superconsulente della Casa Bianca.

Il Forum si sviluppa nell’arco di tre giornate e si concluderà quindi domenica 5 settembre. La prima giornata sarà dedicata ai grandi temi globali con un taglio soprattutto economico, geopolitico e scientifico/tecnologico. La seconda giornata è invece incentrata sull’Europa ed è arricchita da una nutrita presenza di autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali, con cui vengono affrontati i temi più attuali legati all’Unione Europea. La terza giornata, infine, è dedicata all’Italia grazie alla presenza di rappresentanti del Governo, autorità e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.