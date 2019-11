Al via il volo tra Milano Bergamo e Il Cairo

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato inaugurato all’Aeroporto di Milano Bergamo il collegamento di linea con Il Cairo, operato con Airbus 320 da Air Arabia, che offre due voli settimanali effettuati nei giorni di lunedì (con partenza alle 11:00 e arrivo nella capitale egiziana alle 15:40) e venerdì (decollo alle 7:00 e arrivo a destinazione alle 10:10 del mattino).

La programmazione dei voli consente sia di andare incontro alle esigenze di chi viaggia per lavoro, coprendo l’arco dei giorni feriali verso l’una e l’altra destinazione, sia di trascorrere il fine settimana per scoprire Il Cairo come pure Bergamo e il resto della Lombardia.

Dal 16 dicembre si aggiungerà la terza frequenza del mercoledì, rendendo ancora più flessibile l’utilizzo della rotta. Su questi voli Air Arabia offre il pasto a bordo e consente di trasportare un bagaglio da 30 kg. Air Arabia copre già le rotte da Milano Bergamo a Casablanca (5 volte a settimana) e Alessandria in Egitto (due volte a settimana, venerdì e domenica).