Al via il Maker Faire a Roma. Trenitalia vettore ufficiale della manifestazione

(Teleborsa) – Prende il via oggi alla Fiera di Roma il Maker Faire, l’evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che celebra la cultura del “fai da te” e fa incontrare maker e appassionati di ogni età per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte.

Trenitalia, vettore ufficiale della manifestazione, sarà presente con un proprio stand dove protagonista sarà il nuovo treno regionale Rock, insieme a laboratori didattici per bambini e performance interattive e musicali e in realtà virtuale di artisti digitali.

L’arrivo dei nuovi e moderni treni dedicati ai pendolari si inserisce in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale coerente con la cura del ferro voluta dal Ministro Graziano Delrio per sviluppare e sostenere un nuovo modo di muoversi che privilegi, rispetto all’auto privata, una mobilità collettiva, integrata e sostenibile.

Oltre che presentare il suo nuovo treno Rock, in occasione di Maker Faire Trenitalia ha riservato ai viaggiatori particolari agevolazioni per chi dall’1 al 3 dicembre si recherà in treno all’evento.