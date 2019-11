Al via il Black Friday: giro d’affari da 2 mld di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Black Friday al via. Cade oggi 29 novembre il “venerdì nero” dello shopping, 24 ore dedicate agli acquisti con sconti e promozioni che apre ufficialmente il periodo delle spese natalizie.

Nato negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60, il Black Friday ricorre il venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento, celebrazione statunitense che si festeggia il quarto giovedì di novembre.

Se ancora si discute su quale sia l’origine del nome “venerdì nero” (c’è chi dice per il traffico congestionato dovuto alla corsa agli acquisti o perché il nero era il colore dell’attivo tra i commercianti americani dell’epoca), di certo oggi è il giorno ideale per chi ama lo shopping anche in Italia.

Secondo i dati Codacons, con una spesa pro capite prevista di 117 euro e una crescita del 20% sul 2018, quest’anno il Black Friday dovrebbe raggiungere un giro d’affari di 2 miliardi di euro.

A trainare gli acquisti sarà soprattutto l’e-commerce con 1,4 miliardi di transazioni online: 17 milioni gli italiani che si dedicheranno allo shopping, in aumento del 13% rispetto al 2018.

La giornata di oggi permetterà, secondo le stime, di anticipare molti regali di Natale: 1 su 3 sarà infatti acquistato proprio durante il Black Friday.