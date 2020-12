Al via i test per stabilire l’efficacia del vaccino contro la nuova variante Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Sono già partiti i test delle case farmaceutiche per verificare che i loro vaccini anti Covid siano efficaci anche contro la nuova variante del virus scoperta in Inghilterra.

“Sulla base dei dati ottenuti fino ad oggi, ci aspettiamo che l’immunità indotta dal vaccino Moderna protegga anche contro le varianti recentemente scoperte nel Regno Unito. Faremo test addizionali nelle prossime settimane per confermare queste aspettative”, ha dichiarato la società in una nota. Anche Pfizer ha fatto sapere di essere già a lavoro per studiare la risposta delle persone immunizzate al nuovo ceppo del virus. Dalle case farmaceutiche filtra comunque ottimismo, in quanto il virus è già mutato altre volte e i vaccini hanno mostrato efficacia contro queste mutazioni.

Si è mostrato più cauto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, che in conferenza stampa ieri ha spiegato che la mutazione del Covid comparsa in Gan Bretagna “è un po’ diversa” da quelle analizzate fino ad oggi, ma ha aggiunto:”non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante”. Una prima risposta è attesa nelle prossime due settimane quando verranno raccolti i dati necessari.

Intanto, AstraZeneca, ha confermato l’efficacia contro la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna, precisando che sono comunque in corso degli studi per sondare completamente l’impatto della mutazione. Come ha spiegato un portavoce dell’azienda farmaceutica al Guardian, il loro vaccino “contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della proteina spike”.