Al via Fintech Innovation, la due giorni dedicata alla finanza innovativa

(Teleborsa) – Si è aperto oggi, 2 maggio, Fintech Innovation by Maker Faire, la due giorni dedicata alla finanza innovativa a sostegno delle imprese.

Durante l’evento, che si svolge all’Auditorium Parco della Musica di Roma, si parlerà di come l’innovazione tecnologica sta cambiando il mondo della finanza (e non solo) in un processo che coinvolge microimprese, esercenti, professionisti, Piccole e medie imprese, grandi aziende, manager e direttori finanziari, pubblica amministrazione, banche e altri operatori finanziari.

La due giorni rientra nel calendario di appuntamenti del PID (Punto Impresa Digitale) e di “Aspettando Maker Faire Rome”, il programma annuale di avvicinamento alla più grande kermesse europea sull’innovazione che si terrà alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre prossimi.