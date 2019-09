Al via Eurogruppo a Helsinki, Gualtieri: Italia tornerà protagonista in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – “L’Italia tornerà a essere protagonista in Europa, a svolgere il ruolo che le spetta come grande Paese fondatore che ha delle idee, che imposta la sua visione dell’Europa come un percorso a migliorare, cambiare a rendere l’Europa più in grado di affrontare le sfide del nostro mondo”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, arrivando alla riunione dell’Eurogruppo a Helsinki.

A chi gli chiedeva se e la questione dello scomputo degli investimenti “verdi” dal deficit fosse possibile già dalla manovra 2020, il neo ministro ha risposto: “Ci sono due questioni diverse, una è la discussione della manovra e una è il più grande processo di riforma e approfondimento e completamento dell’Unione economica e monetaria che naturalmente ha tempi diversi, quindi sono due piani diversi”.

A margine della riunione dell’Eurogruppo, il ministro Gualtieri ha avuto un bilaterale con il collega francese, Bruno Le Maire. L’incontro, fanno sapere fonti del MEF, “è stato molto costruttivo. Entrambi condividono l’impegno a riportare al più presto l’Europa su un percorso di crescita puntando sugli investimenti”.