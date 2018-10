Al via a Nuova Delhi il summit mondiale della finanza Impact

editato in: da

(Teleborsa) – Tutto pronto a New Delhi per il meeting “Power of Impact”, che ha preso ufficialmente il via oggi 8 ottobre al Marriot Hotel Airport della capitale indiana. L’evento è organizzato dal GSG (Global Steering Group for Impact Investment), gruppo direttivo globale indipendente, leader mondiale della finanza ad impatto, che catalizza gli investimenti e l’imprenditorialità a beneficio delle persone e del pianeta, composto da 21 paesi più l’Ue.

Ospiti al summit ci saranno leader del mondo della finanza, degli affari e della filantropia. Saranno quindi presentate iniziative di impatto che offrono risultati sociali e ambientali, senza contrastare con rendimenti finanziari. Tra gli interventi più attesi spicca sicuramente quello dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, noto ambientalista e vincitore del premio Nobel per la pace nel 2007. La kermesse sarà presieduta dal chairman di GSG Sir Ronald Cohen e vedrà intervenire 150 relatori da 30 Paesi del mondo.

Dunque l’obiettivo primario è quello di sbloccare nuovi e significativi capitali, per raggiungere un impatto sempre più forte verso politiche sociali e ambientali. Già decisi alcuni investimenti, come il miliardo di dollari stanziato per l’educazione insieme al governo indiano ed il miliardo destinato alla lotta alle diseguaglianze in America del Sud.