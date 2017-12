Al Motor Show Bologna con CartaFreccia Trenitalia

(Teleborsa) – Vantaggi e sconti ai viaggiatori Trenitalia che raggiungono Bologna per visitare il tradizionale Motor Show in programma da oggi sabato 2 al 10 dicembre nei padiglioni della Fiera, giunto quest’anno alla 42 esima edizione.

Tutti i passeggeri titolari di CartaFRECCIA in arrivo nella città emiliana a bordo di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, appunto per recarsi al salone italiano e che unisce tutti gli appassionati di automobili, possono partecipare all’evento entrando in 2 ma pagando solo 1 biglietto d’ingresso grazie alla speciale offerta 2×1.

Per usufruire della promozione è necessario esibire alla biglietteria la CartaFRECCIA e il ticket con destinazione Bologna che abbia una data di viaggio antecedente di massimo due giorni quella dell’ingresso in Fiera.

Previsto, inoltre, uno sconto del 30% sul biglietto di tutti i treni nazionali fino a Bologna, acquistando il titolo di viaggio tramite Bologna Welcome, punto vendita ufficiale di BolognaFiere.