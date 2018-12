Al DTT Industry Day la società Walter Tosto. Tacconelli: “Grande opportunità per industria”

editato in: da

(Teleborsa) – DTT Industry Day, Massimiliano Tacconelli, Nuclear &Big Science Program Manager di Walter Tosto

Il primo DTT Industry Day, organizzato dall’ENEA, ha presentato i primi bandi internazionali per la realizzazione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati del Divertor Tokamak Test (DTT), il grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla fusione. Fra i partecipanti un’ottantina di aziende di punta del Made in Italy come ASG Superconductors, Vitrociset, SIMIC, Walter Tosto, Delta T, Mangiarotti.

All’evento, Teleborsa ha intervistato Massimiliano Tacconelli, Nuclear & Big Science Program Manager di Walter Tosto, che ha parlato dell’importanza di questa giornata dedicata all’industria.

“Il DTT Industry Day è una grande opportunità per andare avanti con il gruppo di lavoro che è stato coinvolto negli ultimi anni, e di mettere a frutto tutte le esperienze che abbiamo fatto e gli investimenti che ci siamo potuti permettere grazie a questi programmi a lungo termine”, ha dichiarato.

La società Walter Tosto, con sede a Chieti, lavora al progetto ITER dal 2010 e si occupa della costruzione del cuore del reattore.

Collegato all’evento svoltosi nella cornice dei Castelli Romani c’è infatti ITER, un progetto globale che ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie di fusione volte a garantire una risorsa di energia inesauribile, pulita e sicura. Con la partecipazione dell’Unione Europea, di Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti, ITER è uno dei più grandi progetti scientifici a livello internazionale.