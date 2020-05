Aiuti di Stato, Vestager fa il punto e accelera su “equità fiscale”

editato in: da

(Teleborsa) – La Vicepresidente esecutiva della Commissione europea, responsabile delle Politiche di concorrenza e digitale, Margrethe Vestager, durante un’audizione in videoconferenza al Parlamento europeo, ha fornito i dati aggiornati sulla distribuzione per Paese degli aiuti di Stato autorizzati dall’entrata in vigore del “Quadro temporaneo” che ha allentato le norme antitrust UE in considerazione della crisi causata dal Covid-19.

Le misure nazionali autorizzate “sono state 175, per un totale stimato di 2.130 miliardi di euro”, ha riferito Vestager, precisando che “il 47% del totale riguarda la Germania, il 18% l’Italia, il 16% la Francia, più del 4% la Spagna, quasi il 4% il Regno Unito, il 2,5% il Belgio e la Polonia e l’1,5% o meno gli altri Paesi”.



Adesso più che mai è tempo di equità fiscale: questo il messaggio lanciato a chiare lettere da Vestager per la quale “è sempre più urgente che tutte le imprese paghino le tasse quando fanno i loro affari qui” nel territorio dell’Unione europea. La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 deve offrire l’occasione per scelte coraggiose a questo punto imprescindibili. “E’ importante – ribadisce – che le imprese che fanno affari in Europa contribuiscano alla sua ripresa economica”.