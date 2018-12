Aiuti di Stato, da Commissione Ue semaforo verde a salvataggio Italia su Condotte d’Acqua

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione Europea ha approvato, in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, il progetto dell’Italia per la concessione di una garanzia statale di 190 milioni di euro a Condotte d’Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. La misura consentirà all’impresa di costruzioni di far fronte al suo urgente fabbisogno di liquidità limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza.

Queste le parole di Margrethe Vestager, Commissaria europea responsabile per la politica di concorrenza: “Un’uscita improvvisa di Condotte dal mercato metterebbe in difficoltà numerose imprese e condurrebbe alla perdita di molti posti di lavoro. L’aiuto italiano al salvataggio approvato oggi dalla Commissione consentirà a Condotte di proseguire le proprie attività e di evitare nell’immediato ritardi nell’esecuzione di importanti opere infrastrutturali, e darà agli amministratori della società il tempo necessario per riportarla alla redditività.”

Condotte d’Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“Condotte”) è la terza maggiore impresa di costruzioni in Italia. La società conta oltre mille dipendenti e opera nel settore edile realizzando, tra l’altro, opere infrastrutturali quali strade, ferrovie ad alta velocità, progetti nel settore dell’energia e altri grandi progetti di infrastrutture.

(Foto: Jess47200)