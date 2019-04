Aiuti ad Airbus, Trump minaccia nuovi dazi all’UE

editato in: da

(Teleborsa) – L’amministrazione Trump minaccia nuovi dazi su circa 11 miliardi di dollari di importazioni dall’Europa di beni come elicotteri, motociclette, abbigliamento e prodotti alimentari. Ad annunciarlo, l’agenzia del commercio estero Usa (Office of US Trade Representative) in un documento in cui si cita “il danno” causato agli Stati Uniti dai sussidi europei ad Airbus, la rivale di Boeing.

NUOVA ONDATA DI DAZI IN ARRIVO – “Questo caso è in discussione da 14 anni ed ora è venuto il tempo di agire” dichiara in una nota il numero uno dell’USTR Robert Lighthizer “l’amministrazione si sta preparando a rispondere immediatamente non appena l’arbitrato WTO (Organizzazione mondiale del commercio) pubblicherà le sue valutazioni sul valore delle contromisure Usa”.

“Il nostro obiettivo finale – prosegue – è di raggiungere un accordo con l’Unione Europea per porre fine a tutti i sussidi ai grandi aerei civili vietati dal WTO. Quando l’Ue smetterà di erogare questi sussidi dannosi, i nuovi dazi Usa imposti come risposta saranno cancellati”.