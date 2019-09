Airport Opera Live, flash mob della lirica a Fiumicino

editato in: da

(Teleborsa) – Promuovere giovani talenti dell’opera lirica e far vivere un’esperienza unica di ascolto ai passeggeri in transito a Roma.

L’aeroporto Leonardo da Vinci ha ospitato “Airport Opera live”, flash mob che ha visto per protagonisti, in abiti da “viaggiatori”, alcuni giovani talenti di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

Per 20 minuti il soprano Rafaela Albuquerque, il tenore Domenico Pellicola, il baritono Andrii Ganchuk e la pianista Elena Burova hanno intrattenuto i passeggeri dell’area di imbarco E per i voli internazionali con celebri arie da opere di Mascagni, Mozart, Puccini e Verdi.

Nato per avvicinare la Fondazione capitolina alla città e ai turisti, all’interno degli spazi aeroportuali, il progetto vede protagonista l’opera come simbolo della migliore tradizione musicale italiana ed emblema italiano in molti paesi del mondo.

Le arie di grandi compositori hanno riempito di musica questo sorprendente spazio, facendo vivere ai viaggiatori un’esperienza di ascolto memorabile ed emozionante, che potrà suscitare in loro il desiderio di tornare a visitare l’Italia e, in particolare, Roma.

“Fabbrica” Young Artist Program, fondato e diretto da Eleonora Pacetti, nasce nel 2016 per volontà del Sovrintendente Carlo Fuortes per favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti nel campo dell’opera lirica. Dopo il successo della prima edizione, a gennaio 2018 ha preso il via la seconda edizione (2018/2019) e ne è già prevista una terza nel biennio 2020-21.