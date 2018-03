Airgest risponde a Ryanair sull’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani

(Teleborsa) – Airgest SpA in merito al comunicato stampa diffuso da Ryanair, che ha annunciato la chiusura della propria base operativa presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, specifica che detta notizia non ha alcun impatto sull’operatività delle rotte già programmate per la stagione estiva.

Risultano pertanto confermati i collegamenti già schedulati per Praga, Francoforte, Baden Baden e Bergamo che si aggiungono ai voli per Milano Linate e Roma Fiumicino operati con Alitalia, per Torino con Blue Air e Pantelleria con Mistral in regime di continuità territoriale.

Il Presidente Avv. Paolo Angius espone come l’azienda stia ponendo in essere, unitamente al Governo Regionale, alle Istituzioni territoriali locali e alle attività produttive tutte, ogni sforzo teso alla realizzazione della migliore stagione “Summer” possibile. E’, pertanto, fiducioso che i collegamenti sopracitati vengano ulteriormente implementati con la programmazione di nuove rotte per la Stagione estiva 2018.