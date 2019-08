Airbus, volo inaugurale per il secondo prototipo H145

editato in: da

(Teleborsa) – All’inizio di agosto, il secondo prototipo del nuovo H145 con rotore a cinque pale è decollato per il suo volo inaugurale nel sito Airbus Helicopters di Donauwörth.

L’elicottero verrà utilizzato per ulteriori test di volo mirati a ottenere la certificazione EASA del nuovo H145 a cinque pale all’inizio del 2020. Il primo prototipo sta attualmente portando a termine una campagna di test ad alta quota in Sud America. Il secondo prototipo sarà utilizzato principalmente per i test dell’autopilota, la verifica delle prestazioni e la convalida strutturale della cellula.

Il nuovo H145, presentato quest’anno all’Heli-Expo di Atlanta, offre 150 kg aggiuntivi di carico utile, aumentando al contempo il livello di comfort, la semplicità e la connettività in volo.