Airbus, un nuovo elicottero H125 all’operatore italiano E+S Air

(Teleborsa) – Consegnato da Airbus Helicopters un nuovo elicottero monomotore H125 a E+S Air e alla sua consociata Smart Elicotteri, uno dei principali operatori italiani nel settore antincendio e lavoro aereo. Il nuovo H125 si aggiunge all’attuale flotta di altri 30 elicotteri, quasi tutti appartenenti alla Famiglia Airbus, e sarà impiegato, oltre che per operazioni antincendio, anche per ispezioni di linee elettriche e rilievi aerei.

Di Ogliastro Cilento, in provincia di Salerno, E+S Air (e consociata Smart Elicotteri) offre anche servizi per missioni di trasporto passeggeri, voli turistici, attività di riprese fotografiche e termografiche, oltre a vantare una consolidata collaborazione con diverse multinazionali produttrici e distributrici di energia elettrica e di gas. A partire dal 2007 ha operato un totale di 69 elicotteri quasi tutti Airbus, confermando la fiducia negli elicotteri Airbus e in particolare in H125.

H125 è la soluzione giusta che ci consente di compiere le nostre missioni in modo rapido ed efficace – ha detto Daniele Citro, proprietario di E+S Air – ed è senza dubbio il velivolo di riferimento nel settore antincendio e lavoro aereo, con un’affidabilità eccezionale, una manutenzione semplificata e bassi costi operativi”.

“É per noi un onore che E+S Air si rivolga ancora una volta all’H125 per le proprie missioni – ha commentato Alexandre Ceccacci, General Manager di Airbus Helicopters in Italia – e questa consegna conferma la qualità e la versatilità di H125, che ben presto offrirà un incremento della capacita di carico fino a +190 kg grazie a un migliore sfruttamento della potenza del motore”.

Con oltre 4000 elicotteri operati da circa 1500 clienti in tutto il mondo, H125 continua a guidare il mercato degli elicotteri monomotore grazie alle sue elevate prestazioni e alla capacità multi missione. Sono attualmente circa 1600 gli elicotteri H125/AS350 in servizio nel mondo e hanno complessivamente accumulato più di 10,6 milioni di ore di volo.